Кузнецов проиграл Лопесу в первом круге US Open

Российский теннисист Андрей Кузнецов в первом круге US Open проиграл испанцу Фелисиано Лопесу. Матч завершился в четырех сетах - 6:4, 7:6, 6:7, 6:2. Также в следующий раунд вышли Роберто Баутиста Агут (Испания), Седрик-Марсель Штебе (Германия), Малек Джазири (Тунис) и Дастин Браун (Германия).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Лопес Ф. (Испания, 31) - КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - 6:4, 7:6, 6:7, 6:2

Штебе (Германия, Q) - Кикер (Аргентина) - 5:7, 6:3, 6:1, 6:1

Джазири (Тунис) - Монтейру (Бразилия) - 7:6, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4

Баутиста Агут (Испания, 11) - Сеппи (Италия) - 6:2, 4:6, 6:2, 7:6

Браун (Германия) - Беллуччи (Бразилия) - 6:4, 6:3, 6:2