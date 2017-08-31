Кузнецов проиграл Лопесу в первом круге US Open

Российский теннисист Андрей Кузнецов в первом круге US Open проиграл испанцу Фелисиано Лопесу. Матч завершился в четырех сетах - 6:4, 7:6, 6:7, 6:2. Также в следующий раунд вышли Роберто Баутиста Агут (Испания), Седрик-Марсель Штебе (Германия), Малек Джазири (Тунис) и Дастин Браун (Германия).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Лопес Ф. (Испания, 31) - КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - 6:4, 7:6, 6:7, 6:2
Штебе (Германия, Q) - Кикер (Аргентина) - 5:7, 6:3, 6:1, 6:1
Джазири (Тунис) - Монтейру (Бразилия) - 7:6, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4
Баутиста Агут (Испания, 11) - Сеппи (Италия) - 6:2, 4:6, 6:2, 7:6
Браун (Германия) - Беллуччи (Бразилия) - 6:4, 6:3, 6:2