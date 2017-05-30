Кузнецов не смог обыграть Маррэя в первом круге Roland Garros

Россиянин Андрей Кузнецов проиграл британцу Энди Маррэю в первом круге Открытого чемпионата Франции со счетом 4:6, 6:4, 2:6, 0:6.

Следующим оппонентом Маррэя станет словак Мартин Клижан.

В другой встрече Roland Garros японец Кеи Нишикори переиграл австралийца Танаси Коккинакиса со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Во втором круге Нишикори встретится с французом Жереми Шарди.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Маррэй Э. (Великобритания, 1) – КУЗНЕЦОВ А. (Россия) – 6:4, 4:6, 6:2, 6:0

Нишикори (Япония, 8) – Коккинакис (Австралия) – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4

Монфис Г. (Франция, 15) – Браун (Германия) – 6:4, 7:5, 6:0

Лоренци (Италия) – Беранкис (Литва) – 6:0, 6:2, 6:4