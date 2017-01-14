Куличкова сыграет со Стрыцовой в первом круге Australian Open, Турсунов - со Штепанеком

После окончания квалификационного турнира полностью сформировалась сетка Открытого чемпионата Австралии. Соперницей Елены Весниной, "посеянной" под 14-м номером стала румынка Ана Богдан.

Преодолевшая отбор Елизавета Куличкова попала на 16-ю "сеяную" чешку Барбору Стрыцову. Соперницей Натальей Вихлянцевой в первом круге основных соревнований будет американка Ваня Кинг, а Анна Блинкова сыграет с Моникой Никулеску из Румынии.

В мужской части соревнований квалифицировавшийся в основную сетку Андрей Рублев сыграет в первом круге с представителем Тайваня Лу Еньсунем, а во втором может выйти на первую ракетку мира Энди Маррэя. Соперником Даниила Медведева стал американец Эрнесто Эскобедо, а Дмитрия Турсунова – чешский ветеран Радек Штепанек.