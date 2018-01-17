Кудрявцева в паре с Крайчек - во втором круге Australian Open

Россиянка Алла Кудрявцева​ в паре с голландкой Михаэллой Крайчек вышла во второй круг Australian Open. Сегодня они в трех сетах переиграли Татьяну Марию из Германии и Полин Пармантье из Франции. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Во втором круге Кудрявцева и Крайчек сыграют с Чань Хаочин и Катариной Среботник.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Крайчек М./КУДРЯВЦЕВА (Голландия/Россия) - Мария/Пармантье (Германия/Франция) - 6:4, 1:6, 6:3