Кудрявцева в паре с Крайчек - во втором круге Australian Open

Россиянка Алла Кудрявцева в паре с голландкой Михаэллой Крайчек вышла во второй круг Australian Open. Сегодня они в трех сетах переиграли Татьяну Марию из Германии и Полин Пармантье из Франции. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.
Во втором круге Кудрявцева и Крайчек сыграют с Чань Хаочин и Катариной Среботник.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Крайчек М./КУДРЯВЦЕВА (Голландия/Россия) - Мария/Пармантье (Германия/Франция) - 6:4, 1:6, 6:3
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