06:05 | Теннис — "Большой шлем"

Кудрявцева в паре с Крайчек - во втором круге Australian Open


Россиянка Алла Кудрявцева​ в паре с голландкой Михаэллой Крайчек вышла во второй круг Australian Open. Сегодня они в трех сетах переиграли Татьяну Марию из Германии и Полин Пармантье из Франции. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. 

Во втором круге Кудрявцева и Крайчек сыграют с Чань Хаочин и Катариной Среботник.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг 

Крайчек М./КУДРЯВЦЕВА (Голландия/Россия) - Мария/Пармантье (Германия/Франция) - 6:4, 1:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/12/

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