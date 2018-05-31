Кудрявцева и Мектич вышли во второй раунд Roland Garros в миксте

Российская теннисистка Алла Кудрявцева в паре с хорватом Николой Мектичем пробилась во второй раунд Roland Garros в миксте.
Россиянка и хорват обыграли дуэт Ян Чжаосюань/Айсам-уль-Хак Куреши (Китай/Пакистан) - 7:6 (7:2), 3:6, 10:8. Игра продолжалась один час и 33 минуты.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Микст
Парный разряд
Первый круг
Алла КУДРЯВЦЕВА/Никола Мектич (Россия/Хорватия) - Ян Чжаосюань/Айсам-уль-Хак Куреши (Китай/Пакистан) - 7:6 (7:2), 3:6, 10:8
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