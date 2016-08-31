Кудрявцева и Лисицки вышли во второй круг US Open

Россиянка Алла Кудрявцева и немка Сабина Лисицки победили в матче первого круга US Open Варачаю Вонгтинчай из Таиланда и китаянку Ян Чжаосюань – 1:6, 6:3, 6:3. Во втором круге они встретятся с победительницами пары Си Сувэй/Кристина Макхэйл – Чань Хаочин/Чань Юнянь.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

КУДРЯВЦЕВА/Лисицки (Россия/Германия) – Вонгтинчай/Ян Чжаосюань (Таиланд/Китай) – 1:6, 6:3, 6:3