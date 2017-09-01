Кудрявцева и Чжэн Сайсай вышли во второй круг US Open, Дзаламидзе и Кудерметова - нет

Россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова проиграли австралийкам Эшли Бэрти и Кэйси Деллакуа​ в матче первого круга US Open в парном разряде.

В другой встрече россиянка Алла Кудрявцева в паре с китаянкой Чжэн Сайсай​ переиграла американок Тейлор Джонсон и Клер Лю.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Бэрти/Деллакуа К. (Австралия, 6) - ДЗАЛАМИДЗЕ/КУДЕРМЕТОВА (Россия) - 6:3, 3:6, 6:1

КУДРЯВЦЕВА/Чжэн Сайсай (Россия/Китай) - Джонсон/Лю (США, WC) - 6:2, 6:1