Кудерметова в паре с Сантамарией вышла во второй круг Australian Open

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с американской Сабриной Сантамарией проиграла в первом круге Australian Open в парнорм разряде. Они в двух сетах переиграли швейцарку Белинду Бенчич и хорватку Донну Векич.
В другой встрече россиянка Евгения Родина в паре с тайкой Луксикой Кумкхум проиграла австралийкам Элисон Байн и Зои Хивз.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Элисон Бай/Зои Хивз (Австралия, WC) - Луксика Кумкхум/Евгения Родина (Таиланд/Россия) - 2:6, 6:3, 6:4
Вероника Кудерметова/Сабрина Сантамария (Россия/США) - Белинда Бенчич/Донна Векич (Швейцария/Хорватия) - 6:3, 6:1
Загрузка...