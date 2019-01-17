Кудерметова в паре с Сантамарией вышла во второй круг Australian Open

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с американской Сабриной Сантамарией проиграла в первом круге Australian Open в парнорм разряде. Они в двух сетах переиграли швейцарку Белинду Бенчич и хорватку Донну Векич.

В другой встрече россиянка Евгения Родина в паре с тайкой Луксикой Кумкхум проиграла австралийкам Элисон Байн и Зои Хивз.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Элисон Бай/Зои Хивз (Австралия, WC) - Луксика Кумкхум/Евгения Родина (Таиланд/Россия) - 2:6, 6:3, 6:4

Вероника Кудерметова/Сабрина Сантамария (Россия/США) - Белинда Бенчич/Донна Векич (Швейцария/Хорватия) - 6:3, 6:1