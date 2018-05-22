Кудерметова, Родина, Калинская и Блинкова вышли во второй круг квалификации Roland Garros

Во вторник на Roland Garros стартовали матчи квалификации среди женщин. Путевки во второй круг оформили четыре россиянки. Вероника Кудерметова переиграла французскую теннисистку Сару Цакаревич, получившую wild card в квалификацию от организаторов – 7:5, 6:0. Евгения Родина взяла верх над Анкитой Райной из Индии – 6:3, 7:6 (7:2). Анна Калинская отдала всего два гейма американке Кайле Дэй – 6:2, 6:0. Матч продолжался всего 54 минуты. Анна Блинкова оказалась сильнее Калы Буйюкакчай из Турции – 6:3, 6:2. Остальные матчи, в том числе с участием потенциальных соперниц Калинской и Блинковой, были отложены до среды из-за дождя. Во втором круге квалификации Кудерметова сыграет с американкой Николь Гиббз, а Родина – с Сабиной Шариповой из Узбекистана.