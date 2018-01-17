Кудерметова и Соболенко вылетели с Australian Open в первом круге

Российско-белорусский дуэт Вероника Кудерметова/Арина Соболенко не смог выйти во второй круг Australian Open в парном разряде. В первом круге они уступили румынско-бразильскому тандему Сорана Кирстя/Беатрис Хаддад Майя. Встреча, продолжавшаяся 54 минуты, завершилась со счетом 2:6, 2:6.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Кирстя/Хаддад Майя (Румыния/Бразилия) - КУДЕРМЕТОВА/Соболенко (Россия/Белоруссия) - 6:2, 6:2.