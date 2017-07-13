18:53 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кубот и Мело обыграли первых "сеяных" и вышли в финал Уимблдона

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марселу Мело вышли в финал Уимблдонского турнира в парном разряде. В полуфинале они одолели первых "сеяных" Хенри Континена и Джона Пирса.

Второй финалист определится в матче Николы Мектича и Франко Скугора против Оливера Мараха и Мате Павича.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Парный разряд 

Полуфинал 

Кубот/Мело (Польша/Бразилия, 4) - Континен/Пирс Дж. (Финляндия/Австралия, 1) - 6:3, 6:7, 6:2, 4:6, 9:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/2/

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