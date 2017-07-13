Кубот и Мело обыграли первых "сеяных" и вышли в финал Уимблдона

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марселу Мело вышли в финал Уимблдонского турнира в парном разряде. В полуфинале они одолели первых "сеяных" Хенри Континена и Джона Пирса.

Второй финалист определится в матче Николы Мектича и Франко Скугора против Оливера Мараха и Мате Павича.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Парный разряд

Полуфинал

Кубот/Мело (Польша/Бразилия, 4) - Континен/Пирс Дж. (Финляндия/Австралия, 1) - 6:3, 6:7, 6:2, 4:6, 9:7