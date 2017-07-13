23:55 13 июля | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кто знает Уимблдон лучше. Светлана Кузнецова против болельщицы

Российская теннисистка Светлана Кузнецова сразилась с болельщицей на знание Уимблдона. И спортсменка, и зрительница ответили на одинаковые вопросы Eurosport Russia.
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий