15:00 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кто знает теннис лучше. Касаткина против болельщика

Российская теннисистка Дарья Касаткина сразилась с болельщиком в рубрике Eurosport Russia "Кто знает теннис лучше". Итог вышел не в пользу нашей спортсменки.

 

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