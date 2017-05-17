Кристина Младенович: "Я не удивлена недопуском Шараповой на Rolland Garros"

Француженка Кристина Младенович не удивилась тому, что организаторы Rolland Garros-2017 не выдали wild card Марии Шараповой. Ранее Младенович высказывала критику в адрес россиянки.

– Я догадывалась, поэтому не удивлена, – отметила в эфире France 3 Младенович. – Хорошо знаю президента нашей федерации. Все, кто его знает, понимали, что так будет. Хотя я ни на что не надеялась, не рассчитывала. Для меня это не имеет значения. Просто приятно видеть, что у нас есть президент, который знает себе цену и имеет характер.