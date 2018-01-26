12:18 | Теннис — "Большой шлем"

Кристина Младенович: "Очень горжусь победой над Макаровой и Весниной"


Теннисистка Кристина Младенович, которая в парном финале Australian Open одержала победу над россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной (6:4, 6:3), гордится этим результатом. По словам француженки, приятно обыграть один из наиболее стабильных дуэтов.

– В теннисе помнят победителей. Никто не запомнит, кто был твоим соперником в финале и как ты играл, – приводит пресс-служба турнира слова Младенович. – Победа над Макаровой и Весниной очень ценна. У них восхитительный дуэт, один из наиболее стабильных, поэтому выиграть еще приятнее. Не потому, что мы враждуем. Очень гордимся этому результату.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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