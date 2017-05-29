Кравчук вышел во второй круг Roland Garros и сыграет с Чиличем

Россиянин Константин Кравчук вышел во второй круг Roland Garros, обыграв аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6). За выход в третий круг Кравчук поборется с хорватом Марином Чиличем.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
КРАВЧУК (Россия) - Дельбонис (Аргентина) - 6:3, 6:4, 7:6 (8:6)
Чорич (Хорватия) - Бург (Франция, WC) - 7:6 (7:5), 6:3, 6:2
shpasic
латиноса уверенно обыграл))
18:19