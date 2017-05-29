18:05 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кравчук вышел во второй круг Roland Garros и сыграет с Чиличем

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Россиянин Константин Кравчук вышел во второй круг Roland Garros, обыграв аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6). За выход в третий круг Кравчук поборется с хорватом Марином Чиличем.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

КРАВЧУК (Россия) - Дельбонис (Аргентина) - 6:3, 6:4, 7:6 (8:6)

Чорич (Хорватия) - Бург (Франция, WC) - 7:6 (7:5), 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/1/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

латиноса уверенно обыграл))

18:19