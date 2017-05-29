Кравчук вышел во второй круг Roland Garros и сыграет с Чиличем

Россиянин Константин Кравчук вышел во второй круг Roland Garros, обыграв аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6). За выход в третий круг Кравчук поборется с хорватом Марином Чиличем.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

КРАВЧУК (Россия) - Дельбонис (Аргентина) - 6:3, 6:4, 7:6 (8:6)

Чорич (Хорватия) - Бург (Франция, WC) - 7:6 (7:5), 6:3, 6:2