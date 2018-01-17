Контавейт – соперница Остапенко по третьему кругу Australian Open

Эстонка Анетт Контавейт победила немку Мону Бартель во втором круге Australian Open – 6:3, 4:6, 6:3. Ее следующей соперницей будет Елена Остапенко из Латвии.

В другой встрече еще одна эстонка Кайя Канепи обыграла пуэрториканку Монику Пуиг со счетом 6:4, 6:3. Теперь она сыграет либо с испанкой Карлой Суарес Наварро, либо с венгеркой Тимеей Бабош.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Контавейт (Эстония, 32) – Бартель (Германия) – 6:3, 4:6, 6:3

Канепи (Эстония) – Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:4, 6:3