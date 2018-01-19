Контавейт обыграла Остапенко в третьем круге Australian Open

Эстонка Анетт Контавейт впервые в карьере вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. Со счетом 6:3, 1:6, 6:3 она обыграла седьмую "сеяную" Елену Остапенко из Латвии.

Отметим, что для 22-летней Контавейт эта победа стала третьей над игроками из топ-10: в прошлом сезоне она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу и немку Ангелик Кербер.

В четвертом круге Australian Open Контавейт встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Контавейт (Эстония, 32) – Остапенко (Латвия, 7) – 6:3, 1:6, 6:3