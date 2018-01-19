Контавейт обыграла Остапенко в третьем круге Australian Open

Эстонка Анетт Контавейт впервые в карьере вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. Со счетом 6:3, 1:6, 6:3 она обыграла седьмую "сеяную" Елену Остапенко из Латвии.
Отметим, что для 22-летней Контавейт эта победа стала третьей над игроками из топ-10: в прошлом сезоне она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу и немку Ангелик Кербер.
В четвертом круге Australian Open Контавейт встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Контавейт (Эстония, 32) – Остапенко (Латвия, 7) – 6:3, 1:6, 6:3
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