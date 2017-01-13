12:17 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Конта выиграла турнир в Сиднее

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Джоанна Конта, которая родилась в Сиднее, но живет в Истборне и представляет Великобританию, выиграла турнир Apia International Sydney с призовым фондом 710 900 долларов. В финале она переиграла Агнешку Радванску, "посеянную" под вторым номером, – 6:4, 6:2. Это второй титул в карьере 25-летней теннисистки.

Сидней (Австралия)

Женский турнир Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Конта (Великобритания, 6) – А. Радванска (Польша, 2) – 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/sydney/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Max1956

Молодец!

12:34

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