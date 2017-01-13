Конта выиграла турнир в Сиднее

Джоанна Конта, которая родилась в Сиднее, но живет в Истборне и представляет Великобританию, выиграла турнир Apia International Sydney с призовым фондом 710 900 долларов. В финале она переиграла Агнешку Радванску, "посеянную" под вторым номером, – 6:4, 6:2. Это второй титул в карьере 25-летней теннисистки.
Сидней (Австралия)
Женский турнир Apia International Sydney
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Конта (Великобритания, 6) – А. Радванска (Польша, 2) – 6:4, 6:2
Max1956
Молодец!
12:34