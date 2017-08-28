Конта проиграла в первом круге US Open

Британка Джоанна Конта уступила сербке Александре Крунич в первом круге US Open. Седьмая "сеяная" турнира проиграла в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 4:6. В следующем круге Крунич сыграет с победительницей встречи Айла Томлянович – Юханна Ларссон.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Крунич (Сербия) – Конта (Великобритания, 7) – 4:6, 6:3, 6:4
Козлова (Украина, Q) – Бегу (Румыния) – 6:2, 7:6 (9:7)
Дуань Инин (Китай) – Лю (США, Q) – 7:6 (10:8), 7:6 (7:3)
Гергес (Германия, 30) – Бек (Германия) – 6:1, 6:0
Саккари (Греция) – Бертенс (Голландия, 24) – 6:3, 6:4