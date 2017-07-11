Конта победила Халеп в четвертьфинале Уимблдона

Британка Джоанна Конта в четвертьфинале Уимблдона обыграла румынку Симону Халеп со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.
За выход в финал Конта поборется с американкой Винус Уильямс. Добавим, что Конта стала первой британкой, достигшей полуфинала этого турнира, с 1978 года
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Конта (Великобритания, 6) – Халеп (Румыния, 2) – 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4
Flying the flag.@JoKonta91 beats Simona Halep 6-7(2), 7-6(5), 6-4 to continue her bid to become Britain's first female champion since 1977 pic.twitter.com/HH9NMUScyT– Wimbledon (@Wimbledon) 11 июля 2017 г.
prosvet81
да уж...никакой активности за весь матч....то ли перегорела то ли надеялась что соперница будет лажать. а Конте респект за смелость. Вчера так же было видно что Надаль не тот ...и Мюллер по делу его додавил настойчивостью
21:15
ki
халеп не может быть первой ракеткой - невынужденных ошибок минимум, но никакой агрессии в игре, играет от соперника. при том что конта - отстой отстойнейший, халеп ей всё равно сливает....
21:10
Хрю-хрю
ЧМОкин прогноз снова не сбылся. Симонка не выиграет этот турнир...
21:07
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Фантастический матч с точки зрения качества тенниса.) Спасибо обеим!)) Но победитель только один.) Джоанна фаворит всего турнира.) Если уменьшит невынужденный брак, должна брать титул.) Симонке не хватает физики и хладнокровия на решающих мячах. Практически не сомневался, что её не хватит на 3-й сет.)) Ну и поздравления Каро с 1-м местом в рейтинге!)) До осени продержится, а там её сменит Симона, судя по раскладам.)) Ждём суперматч Джоанна-Винус.)
21:06
shpasic
теперь на первом месте WTA будет очередная лузерша?)
21:00