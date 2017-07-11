Конта победила Халеп в четвертьфинале Уимблдона

Британка Джоанна Конта в четвертьфинале Уимблдона обыграла румынку Симону Халеп со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

За выход в финал Конта поборется с американкой Винус Уильямс. Добавим, что Конта стала первой британкой, достигшей полуфинала этого турнира, с 1978 года

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Конта (Великобритания, 6) – Халеп (Румыния, 2) – 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4