20:54 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Конта победила Халеп в четвертьфинале Уимблдона

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Британка Джоанна Конта в четвертьфинале Уимблдона обыграла румынку Симону Халеп со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

За выход в финал Конта поборется с американкой Винус Уильямс. Добавим, что Конта стала первой британкой, достигшей полуфинала этого турнира, с 1978 года

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Конта (Великобритания, 6) – Халеп (Румыния, 2) – 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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prosvet81

да уж...никакой активности за весь матч....то ли перегорела то ли надеялась что соперница будет лажать. а Конте респект за смелость. Вчера так же было видно что Надаль не тот ...и Мюллер по делу его додавил настойчивостью

21:15

ki

халеп не может быть первой ракеткой - невынужденных ошибок минимум, но никакой агрессии в игре, играет от соперника. при том что конта - отстой отстойнейший, халеп ей всё равно сливает....

21:10

Хрю-хрю

ЧМОкин прогноз снова не сбылся. Симонка не выиграет этот турнир...

21:07

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Фантастический матч с точки зрения качества тенниса.) Спасибо обеим!)) Но победитель только один.) Джоанна фаворит всего турнира.) Если уменьшит невынужденный брак, должна брать титул.) Симонке не хватает физики и хладнокровия на решающих мячах. Практически не сомневался, что её не хватит на 3-й сет.)) Ну и поздравления Каро с 1-м местом в рейтинге!)) До осени продержится, а там её сменит Симона, судя по раскладам.)) Ждём суперматч Джоанна-Винус.)

21:06

shpasic

теперь на первом месте WTA будет очередная лузерша?)

21:00