Конта и Конюх - в третьем круге Уимблдона

Итальянка Джоанна Конта вышла в третий круг Уимблдона, победив Донну Векич из Хорватии. Другая хорватка - Ана Конюх - одолела Доминику Ирину-Камелию Бегу из Румынии.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Конта (Великобритания, 6) - Векич (Хорватия) - 7:6 (7:4), 4:6, 10:8

Осака Н. (Япония) - Стрыцова (Чехия, 22) - 6:1, 0:6, 6:4

Саккари (Греция) - Плишкова Кр. (Чехия) - 6:7 (6:8), 6:4, 6:4

Конюх (Хорватия, 27) - Бегу (Румыния) - 7:6 (7:3), 2:6, 6:3