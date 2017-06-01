Константин Кравчук: "Начало сезона не складывается"

После поражения от Марина Чилича во втором круге Roland Garros (3:6, 2:6, 2:6) Константин Кравчук отдал должное сопернику и отметил, что сам не смог выполнить план на игру. Также он выразил надежду, что с началом травяного сезона его результаты пойдут в гору, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Я серьезно готовился, мы разработали план, но на деле реализовать его не получилось, – отметил Кравчук. – Предполагалось двигать его по корту, посылать короткие мячи. Он же высокий и не очень хорошо защищается. Но мне сегодня это не особо удавалось. Я не говорю о тех моментах, когда ему удавалось хорошо сыграть. У меня были возможности – я их не использовал.

Чилич – универсальный игрок. Хорошо действует на всех покрытиях. К тому же из десятки, и это чувствовалось. В единственном моменте он не очень хорошо сыграл, дал мне возможность – я на брейк-пойнте не принял вторую подачу. А в остальном он действовал очень чисто. Но когда ведешь с таким счетом, играешь совершенно спокойно.

– Как оцениваете свою игру на данный момент?

– Не особо. Начало сезона не складывается. Но ничего, еще полгода впереди, будем работать усердно, стараться. Хорошо уже то, что тут круг прошел, сильного соперника обыграл. Естественно, и сегодня хотелось победить, но всего сразу не бывает.

– Что будете делать дальше?

– Поеду в Москву, заберу паспорт с британской визой, и уже в субботу полечу в Англию начинать травяной сезон на "челленджере". Сыграю несколько турниров, а потом – квалификация Уимблдона. К сожалению, рейтинг в начале года растерял и в основу не попал.