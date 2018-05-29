Конор Макдэвид: "Прогресс Шаповалова - это здорово для Канады"

Капитан "Эдмонтона" и сборной Канады на прошедшем чемпионате мира-2018 Коннор Макдэвид в понедельник посетил Roland Garros и рассказал в интервью Tennis Channel о своем отношении к теннисистам и знакомстве с первой ракеткой Канады Денисом Шаповаловым.

– После чемпионата мира в Дании мы с моей девушкой решили немного попутешествовать, приехали в Париж, узнали, что идет Roland Garros. Я просто ходил по стадиону, посетил матчи Джоковича и Квитовой. Они оба играли здорово. Хороший получился день, – сказал Макдэвид.

– Знакомы ли вы с Денисом Шаповаловым?

– Я знаю Дениса Шаповалова достаточно хорошо. Мы часто встречаемся на спонсорских мероприятиях. И здесь, на Roland Garros, я его тоже видел. Прогресс этого игрока – это здорово и для него самого, и для всей Канады, и для тенниса. У него очень зрелищная игра. А после успеха на Rogers Cup вся страна следит за ним. Это очень интересно.

– Теннисисты, возможно, не так популярны, как хоккеисты. Насколько вы уважаете представителей этого вида спорта?

– Все спортсмены уважают других спортсменов. Теннисисты играют каждую неделю, и их матчи могут длиться часами. Это очень изматывающая игра. И у меня нет причин не уважать теннисистов.