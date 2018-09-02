Кольшрайбер выбил Зверева, Соуза обыграл Пуйе на US Open

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер в третьем круге US Open обыграл своего соотечественника, четвертую ракетку мира Александра Зверева - 6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3.
Португалец Жоау Соуза обыграл француза Лукаса Пуйе - 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Филипп Кольшрайбер (Германия) - Александр Зверев (Германия) - 6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3
Жоау Соуза (Португалия) - Лукас Пуйе (Франция) - 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)