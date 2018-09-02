02:40 | Теннис — "Большой шлем"

Кольшрайбер выбил Зверева, Соуза обыграл Пуйе на US Open


Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер в третьем круге US Open обыграл своего соотечественника, четвертую ракетку мира Александра Зверева6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3. 

Португалец Жоау Соуза обыграл француза Лукаса Пуйе - 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). 

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Александр Зверев (Германия) - 6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3

Жоау Соуза (Португалия) - Лукас Пуйе (Франция) - 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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