Коко Вандевэй: "Лучше бы wild card вместо Шараповой отдали американке"

Американская теннисистка Коко Вандевэй отметила, что не согласна с решением организаторов US Open предоставить россиянке Марии Шараповой wild card в основную сетку. По ее словам, специального приглашения на турнир больше заслуживает любая другая представительница США.
- Я не согласна с таким решением, - приводит AP слова Вандевэй. - Это несколько эгоистично, но лучше бы wild card отдали еще одной американке.
Напомним, Шарапова в первом круге обыграла вторую сеянную на турнире Симону Халеп, а во втором одержала победу над румынкой Тимеа Бабош. В следующем раунде она сыграет с представительницей США Софией Кенин, которая также получила wild card.
kozandre16
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05:10
kilhaner
а эта Вандевей смогла бы в первом раунде собрать полные трибуны? Может, надо заниматься своим делом, а не вякать на организаторов??
04:36
ДО3ВОН ГУБЕР
Она следующая на выход.
04:36
южанин61
Ещё одна головой ушибленная.
04:17