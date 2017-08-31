Коко Вандевэй: "Лучше бы wild card вместо Шараповой отдали американке"

Американская теннисистка Коко Вандевэй отметила, что не согласна с решением организаторов US Open предоставить россиянке Марии Шараповой wild card в основную сетку. По ее словам, специального приглашения на турнир больше заслуживает любая другая представительница США.

- Я не согласна с таким решением, - приводит AP слова Вандевэй. - Это несколько эгоистично, но лучше бы wild card отдали еще одной американке.

Напомним, Шарапова в первом круге обыграла вторую сеянную на турнире Симону Халеп, а во втором одержала победу над румынкой Тимеа Бабош. В следующем раунде она сыграет с представительницей США Софией Кенин, которая также получила wild card.