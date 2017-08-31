Коко Вандевей: "Это эгоистично, но я бы хотела, чтобы wild card на US Open получила американка, а не Шарапова"

Американская теннисистка Коко Вандевей, вышедшая во второй круг US Open, отметила, что не согласна с решением предоставить россиянке Марии Шараповой wild card на турнир. Она добавила, что хотела бы, чтобы он достался американке.

– Не могу сказать, что я согласна с этим решением. Я бы хотела, чтобы wild card получила американка, потому что это американский турнир, – приводит официальный сайт US Open слова Вандевей. – Я по своему опыту знаю, что wild card может предоставить отличную возможность прогрессирующей юниорке или теннисистке, которая возвращается после травмы, или просто молодой американке. Это эгоистично, но мне бы хотелось, чтобы wild card получила американка.

Напомним, что Шарапова обыграла венгерку Тимеа Бабош во втором круге US Open и теперь сыграет с американкой Софией Кенин.