Кис вышла во второй круг US Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис в первом круге US Open обыграла бельгийку Элисе Мертенс - 6:3, 7:6 (8:6). Этот матч проходил на закрытой арене, остальные поединки игрового дня перенесены из-за дождя. В следующем раунде американка сыграет с победительницей пары Татьяна Мария (Германия) - Эшли Кратцер (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кис (США, 15) - Мертенс (Бельгия) - 6:3, 7:6 (8:6)