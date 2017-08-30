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03:58 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кис вышла во второй круг US Open


Американская теннисистка Мэдисон Кис в первом круге US Open обыграла бельгийку Элисе Мертенс6:3, 7:6 (8:6). Этот матч проходил на закрытой арене, остальные поединки игрового дня перенесены из-за дождя. В следующем раунде американка сыграет с победительницей пары Татьяна Мария (Германия) - Эшли Кратцер (США).

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Кис (США, 15) - Мертенс (Бельгия) - 6:3, 7:6 (8:6)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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