Кис вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции и может сыграть с Касаткиной

Американка Мэдисон Кис вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву - 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

В полуфинале Кис встретится с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Слоун Стивенс (10-й).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мэдисон Кис (США, 13) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 7:6(7:5), 6:4