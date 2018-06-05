17:10 | Теннис — "Большой шлем"

Кис вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции и может сыграть с Касаткиной


Американка Мэдисон Кис вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву - 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

В полуфинале Кис встретится с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Слоун Стивенс (10-й).

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Мэдисон Кис (США, 13) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 7:6(7:5), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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