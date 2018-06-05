Кис вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции и может сыграть с Касаткиной

Американка Мэдисон Кис вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву - 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 1 час 24 минуты.
В полуфинале Кис встретится с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Слоун Стивенс (10-й).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мэдисон Кис (США, 13) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 7:6(7:5), 6:4
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