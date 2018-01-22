Американка Мэдисон Кис вышла в 1/4 финала Australian Open. Сегодня она в двух сетах переиграла француженку Каролин Гарсию.

За выход в 1/2 финала турнира представительница США поборется с победительницей матча Си Сувэй - Ангелик Кербер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Кис (США, 17) - Гарсия К. (Франция, 8) - 6:3, 6:2