Американка Мэдисон Кис вышла в 1/4 финала Australian Open. Сегодня она в двух сетах переиграла француженку Каролин Гарсию.
За выход в 1/2 финала турнира представительница США поборется с победительницей матча Си Сувэй - Ангелик Кербер.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Кис (США, 17) - Гарсия К. (Франция, 8) - 6:3, 6:2
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