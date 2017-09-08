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06:17 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кис сыграет со Стивенс в финале US Open

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Американка Мэдисон Кис вышла в финал турнира "Большого шлема" US Open. Сегодня она в двух сетах взяла верх над соотечественницей Коко Вандевеге.

В финале Кис сыграет со своей соотечественницей Слоан Стивенс, которая ранее переиграла Винус Уильямс.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Кис (США) - Вандевеге (США)​ - 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/2/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sibiryakova.87

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