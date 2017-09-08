Кис сыграет со Стивенс в финале US Open

Американка Мэдисон Кис вышла в финал турнира "Большого шлема" US Open. Сегодня она в двух сетах взяла верх над соотечественницей Коко Вандевеге.

В финале Кис сыграет со своей соотечественницей Слоан Стивенс, которая ранее переиграла Винус Уильямс.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Кис (США) - Вандевеге (США)​ - 6:1, 6:2