Кис сыграет со Стивенс в финале US Open

Американка Мэдисон Кис вышла в финал турнира "Большого шлема" US Open. Сегодня она в двух сетах взяла верх над соотечественницей Коко Вандевеге.
В финале Кис сыграет со своей соотечественницей Слоан Стивенс, которая ранее переиграла Винус Уильямс.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Кис (США) - Вандевеге (США) - 6:1, 6:2
sibiryakova.87
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