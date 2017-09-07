Кис стала четвертой американкой в полуфинале US Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис в четвертьфинале US Open обыграла эстонку Кайю Канепи - 6:3, 6:3. В полуфинале она встретится со своей соотечественницей Коко Вандевэй.
Вторую путевку в финал разыграют еще две представительницы США - Винус Уильямс и Слоан Стивенс.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кис (США, 15) - Канепи (Эстония) - 6:3, 6:3
oleg.bob
Это что-то из ряда вон выходящее!
04:02