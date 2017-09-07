Кис стала четвертой американкой в полуфинале US Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис в четвертьфинале US Open обыграла эстонку Кайю Канепи - 6:3, 6:3. В полуфинале она встретится со своей соотечественницей Коко Вандевэй.

Вторую путевку в финал разыграют еще две представительницы США - Винус Уильямс и Слоан Стивенс.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кис (США, 15) - Канепи (Эстония) - 6:3, 6:3