Уличная атлетика при поддержке Datsun
03:28 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кис стала четвертой американкой в полуфинале US Open

1

Американская теннисистка Мэдисон Кис в четвертьфинале US Open обыграла эстонку Кайю Канепи - 6:3, 6:3. В полуфинале она встретится со своей соотечественницей Коко Вандевэй.

Вторую путевку в финал разыграют еще две представительницы США - Винус Уильямс и Слоан Стивенс.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Кис (США, 15) - Канепи (Эстония) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

oleg.bob

Это что-то из ряда вон выходящее!

04:02