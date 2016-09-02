22:56 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кис, Конта и Цуренко вышли в четвертый круг US Open

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Американка Мэдисон Кис в третьем круге US Open в трех сетах одержала победу над японкой Наоми Осакой - 7:5, 4:6, 7:6(7:3). В других встречах швейцарка Белинда Бенчич уступила британке Джоанне Конте (2:6, 1:6), двенадцатая "сеяная" турнира Доминика Цибулкова уступила Лесе Цуренко 6:3, 3:6, 4:6.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Кис (США, 8) - Осака Н. (Япония) - 7:5, 4:6, 7:6(7:3)

Конта (Великобритания, 13) - Бенчич (Швейцария, 24) - 6:2, 6:1

Цуренко (Украина) - Цибулкова (Словакия, 12) - 3:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11

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