17:44 | Теннис — "Большой шлем"

Кис и Путинцева сыграют в четвертьфинале Roland Garros


Определилась первая четвертьфинальная пара Roland Garros в женском турнире. Юлия Путинцева победила Барбору Стрыцову и встретится с Мэдисон Кис, одолевшей Михаэлу Бузарнеску.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Мэдисон Кис (США, 13) - Михаэла Бузарнеску (Румыния, 31) - 6:1, 6:4

Слоан Стивенс (США, 10) - Анетт Контавейт (Эстония, 25) - 6:2, 6:0

Юлия Путинцева (Казахстан) - Барбора Стрыцова (Чехия, 26) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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