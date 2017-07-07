Кирстя - о травме Маттек-Сэндз: "Бетани продолжала говорить: "Сорана, помоги мне"

Румынка Сорана Кирстя призналась, что запаниковала, когда ее соперница Бетани Маттек-Сэндз получила травму во время матча второго круга Уимблдона. Американка поскользнулась и неудачно упала. В течение 20 минут ей оказывали помощь прямо на корте, после чего спортсменку вынесли на носилках и на "скорой" увезли в больницу.

- Ее колено было в очень неестественном положении, - сказала Кирстя. - Я никогда не видела такого, разве что в фильмах. Я немного запаниковала. Я стала кричать о помощи, но никто не подходил. Я старалась ее утешить насколько возможно.

У нее был болевой шок, она продолжала говорить: "Сорана, помоги мне, Сорана, помоги мне". Я отвечала: "Я здесь, я здесь". Было очень тяжело, она зациклилась на этом: "Сорана, помоги мне". Я отвечала: "Я здесь, ты сильная, ты справишься". Я старалась но чувствовала себя бесполезной. Жаль, что я ничего не могла сделать.