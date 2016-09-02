Киргиос вышел в третий круг US Open

Австралиец Ник Киргиос переиграл в матче второго круга US Open аргентинца Орасио Себальоса в трех сетах – 7:5, 6:4, 6:4. Его следующим соперником будет победитель пары Илья Марченко (Украина) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Киргиос (Австралия, 14) – Себальос (Аргентина) – 7:5, 6:4, 6:4

Дональдсон (США) – Троицки (Сербия) – 7:5, 6:3, 6:3

Соуза Ж. (Португалия) – Лопес Ф. (Испания, 16) – 6:2, 6:4, 1:6, 7:5