05:24 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Киргиос вышел в третий круг US Open

0
0
0

Австралиец Ник Киргиос переиграл в матче второго круга US Open аргентинца Орасио Себальоса в трех сетах – 7:5, 6:4, 6:4. Его следующим соперником будет победитель пары Илья Марченко (Украина) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Киргиос (Австралия, 14) – Себальос (Аргентина) – 7:5, 6:4, 6:4

Дональдсон (США) – Троицки (Сербия) – 7:5, 6:3, 6:3

Соуза Ж. (Португалия) – Лопес Ф. (Испания, 16) – 6:2, 6:4, 1:6, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/1/

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ