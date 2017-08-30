Киргиос проиграл в первом круге US Open

Австралиец Ник Киргиос вылетел в первом круге US Open, уступив соотечественнику Джону Миллмэну.

В числе вышедших во второй круг - "сеяные" аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, немец Филипп Кольшрайбер и бельгиец Давид Гоффен.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Дель Потро (Аргентина, 24) - Лааксонен (Швейцария) - 6:4, 7:6, 7:6

Кольшрайбер (Германия, 33) - Смычек (США, Q) - 6:1, 6:4, 6:4

Троицки (Сербия) - Гомбош (Словакия) - 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

Фритц (США, WC) - Багдатис (Кипр) - 6:4, 6:4, 6:3

Джумхур (Босния и Герцеговина) - Куэвас (Уругвай, 27) - 7:5, 7:6, 6:1

Миллмэн (Австралия) - Киргиос (Австралия, 14) - 6:3, 1:6, 6:4, 6:1

Травалья (Италия, Q) - Фоньини (Италия, 22) - 6:4, 7:6, 3:6, 6:0

Богдан А. (Румыния) - Таунсенд (США, WC) - 6:4, 4:6, 6:3

Даниэль Т. (Япония) - Пол (США, WC) - 6:1, 4:6, 4:6, 6:2, 6:2

Гоффен (Бельгия, 9) - Беннето (Франция) - 6:4, 2:6, 6:4, 6:2