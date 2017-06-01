Киргиос проиграл Андерсону во втором круге Roland Garros

Француз Гаэль Монфис в трех сетах обыграл бразильца Тиагу Монтейру во втором круге Roland Garros. Следующий соперник хозяина корта определится в поединке его соотечественника Ришара Гаске и доминиканца Виктора Эстрельи Бургоса.

Кевин Андерсон из ЮАР в четырех сетах одолел австралийца Ника Киргиоса и встретится с британцем Кайлом Эдмундом. А уругваец Пабло Куэвас победил аргентинца Николаса Кикера.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Куэвас (Уругвай, 22) – Кикер (Аргентина) – 6:4, 6:4, 6:4

Монфис (Франция, 15) – Монтейру (Бразилия) – 6:1, 6:4, 6:1

Андерсон (ЮАР) – Киргиос (Австралия, 18) – 5:7, 6:4, 6:1, 6:2