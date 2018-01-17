Киргиос победил Троицки во втором круге Australian Open и сыграет с Цонга

Австралиец Ник Киргиос обыграл серба Виктора Троицки во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:5, 6:4, 7:6 (7:2). Следующим соперником Киргиоса станет француз Жо-Вилфрид Цонга.
В другом матче аргентинец Диего Шварцман победил норвежца Каспера Рууда – 6:4, 6:2, 6:3. В третьем раунде он сыграет либо с украинцем Александром Долгополовым, либо с австралийцем Мэттью Эбденом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Киргиос (Австралия, 17) – Троицки (Сербия) – 7:5, 6:4, 7:6 (7:2)
Шварцман (Аргентина, 24) – Рууд (Норвегия, Q) – 6:4, 6:2, 6:3
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