Киргиос обругал болельщика во время собственной игры на Australian Open

Австралиец Ник Киргиос получил штраф в размере 3,7 тысячи долларов за неспортивное поведение во время матча Australian Open против бразильца Рожериу Дутра Силвы (6:1, 6:2, 6:4), сообщает Daily Mail. Хозяин корта прервал свою подачу и крикнул одному из болельщиков: "Закрой свой гребаный рот!" После чего он предъявил претензии арбитру встречи за то, что тот вовремя не успокоил болельщиков.

Отметим, что 22-летний Киргиос не в первый раз подвергается дисциплинарным наказаниям. В частности, на Australian Open-2015 автралиец несколько раз ругался со зрителями. Он стал десятым теннисистом, оштрафованным в сумме более чем на 20 тысяч долларов за инциденты в квалификационных турнирах.

Ник Киргиос: хам и провокатор