Кевин Андерсон: "В матче с Федерером просто говорил себе, что нужно продолжать верить"

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон подчеркнул, что правильный настрой помог ему победить Роджера Федерера в четвертьфинале Уимблдона. Андерсон обыграл первого номера "посева", уступив в первых двух сетах.

- Я просто говорил себе, что нужно продолжать верить, говорил, что сегодня будет мой день, - цитирует официальный сайт Уимблдона Андерсона. - Потому что выходить на корт против кого-то вроде Роджера нужно именно с таким настроем. Если будешь сомневаться или не знать, что произойдет, как, возможно, я в первом сете, это не пойдет на пользу.

Как я говорил в начале недели, моя первая цель - попытаться улучшить свой результат здесь, и я невероятно рад. Я очень хочу сыграть в воскресенье, так что мне нужно восстановиться и быть готовым к следующему матчу, который пройдет в пятницу.