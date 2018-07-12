Кевин Андерсон – Федереру: "Для меня было честью находиться на корте вместе с тобой"

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон после победы над Роджером Федерером (2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11) в четвертьфинале Уимблдона выразил швейцарцу свое уважение.

- Я очень уважаю Роджера, - написал в своем Твиттере Андерсон. - Для меня было честью находиться на корте вместе с тобой. Спасибо всем болельщикам за поддержку и приятные сообщения.

В полуфинальном матче, который состоится 13 июля, Андерсон сыграет с американцем Джоном Изнером. Отметим, что 32-летний представитель ЮАР впервые прошел так далеко на Уимблдоне.