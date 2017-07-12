Керри - о победе над Маррэем: "Я до сих пор немного шокирован"

Американец Сэм Керри после победы над британцем Энди Маррэем в четвертьфинале Уиблдона отметил, что до сих пор немного шокирован. Он также добавил, что всегда мечтал выйти в полуфинал турнира "Большого шлема".

В полуфинале Уимблдона Керри сыграет с победителем матча Жиль Мюллер – Марин Чилич.

– Я до сих пор немного шокирован, – приводит официальный сайт Уимблдона слова Керри. – Я очень рад. Я начал не лучшим образом, но в четвертом и пятом сетах все складывалось удачно. Я всегда мечтал о том, чтобы выйти в полуфинал турнира "Большого шлема". А то, что это случилось на Уимблдоне, делает это событие еще более особенным.