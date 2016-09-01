03:53 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кербер вышла в третий круг US Open

0
0
0

Немка Ангелик Кербер нанесла поражение представительнице Хорватии Мирьяне Лучич-Барони в матче второго круга US Open. Ее следующей соперницей будет американка Кэтрин Беллис.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кербер (Германия, 2) – Лучич-Барони (Хорватия) – 6:2, 7:6 (9:7)

Осака Н. (Япония) – Дуань Инин (Китай, Q) – 6:4, 7:6 (7:3)

Бондаренко (Украина) – Чжэн Сайсай (Китай) – 5:7, 7:6 (7:5), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ