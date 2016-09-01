Кербер вышла в третий круг US Open

Немка Ангелик Кербер нанесла поражение представительнице Хорватии Мирьяне Лучич-Барони в матче второго круга US Open. Ее следующей соперницей будет американка Кэтрин Беллис.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кербер (Германия, 2) – Лучич-Барони (Хорватия) – 6:2, 7:6 (9:7)

Осака Н. (Япония) – Дуань Инин (Китай, Q) – 6:4, 7:6 (7:3)

Бондаренко (Украина) – Чжэн Сайсай (Китай) – 5:7, 7:6 (7:5), 7:5