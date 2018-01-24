Кербер вышла в полуфинал Australian Open

Немка Ангелик Кербер уверенно вышла в полуфинал Australian Open. Сегодня она в двух сетах переиграла американку Мэдисон Кис​, отдав ей всего 3 гейма.

В полуфинале Кербер сыграет с победительницей матча Симона Халеп - Каролина Плишкова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кербер (Германия) - Кис (США) - 6:1, 6:2