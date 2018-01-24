Кербер вышла в полуфинал Australian Open

Немка Ангелик Кербер уверенно вышла в полуфинал Australian Open. Сегодня она в двух сетах переиграла американку Мэдисон Кис, отдав ей всего 3 гейма.
В полуфинале Кербер сыграет с победительницей матча Симона Халеп - Каролина Плишкова.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кербер (Германия) - Кис (США) - 6:1, 6:2
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shpasic
xD
07:54
Хрю-хрю
shpasic, ты прав, естественно ни один нормальный Россиянин не будет смотреть этот матч. Что касается нашего дурачка по имени ЧМОка, то скажу тебе по секрету, что он также не смотрит теннис и спорт вообще. Однако он круглыми сутками сидит в лайве букмекерской конторы и следит за результатами. А потом иногда настаёт его звёздный час и он начинает умничать на СЭ.
07:48
shpasic
лёгкая прогулка.)) интересно, у Кисули травма? хотя вряд ли кто-то смотрел, ведь поздравлений-то нет с достойной игрой))
07:41