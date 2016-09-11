Кербер впервые выиграла US Open

Немка Ангелик Кербер впервые в карьере стала победительницей US Open. В финале она в трех сетах обыграла чешку Каролину Плишкову. Причем по ходу решающего сета новая первая ракетка мира уступала со счетом 1:3. Напомним, что до этого Плишкова обыграла обеих сестер Уильямс. Ранее она никогда не проходила так далеко на турнирах "Большого шлема".
В активе Кербер в нынешнем сезоне победа на Australian Open, выход в финал на "Уимблдоне" и серебро Олимпиады в Рио. Последней представительницей Германии, выигрывавшей US Open, была легендарная Штеффи Граф в 1996 году.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Кербер (Германия, 2) – Плишкова Кар. (Чехия, 10) – 6:3, 4:6, 6:4
"It's Angie's world." #USOpen @AngeliqueKerber pic.twitter.com/ZHDzq8AG5h– Matthew (@MRisingStar18) 10 сентября 2016 г.