Кербер впервые выиграла US Open

Немка Ангелик Кербер впервые в карьере стала победительницей US Open. В финале она в трех сетах обыграла чешку Каролину Плишкову. Причем по ходу решающего сета новая первая ракетка мира уступала со счетом 1:3. Напомним, что до этого Плишкова обыграла обеих сестер Уильямс. Ранее она никогда не проходила так далеко на турнирах "Большого шлема".

В активе Кербер в нынешнем сезоне победа на Australian Open, выход в финал на "Уимблдоне" и серебро Олимпиады в Рио. Последней представительницей Германии, выигрывавшей US Open, была легендарная Штеффи Граф в 1996 году.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Кербер (Германия, 2) – Плишкова Кар. (Чехия, 10) – 6:3, 4:6, 6:4