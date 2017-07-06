Кербер – в третьем круге Уимблдона

Немка Ангелик Кербер пробилась в третий круг Уимблдона. Во втором раунде она в двух сетах одолела Кирстен Флипкенс из Бельгии. Следующая соперница первой ракетки мира определится в поединке американки Шелби Роджерс и чешки Люси Шафаржовой.

Швейцарка Тимеа Бачински разгромила Кристину Кучову из Словакии и теперь сыграет с представительницей Польши Агнешкой Радванской.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кербер (Германия, 1) – Флипкенс (Бельгия) – 7:5, 7:5

Бачински (Швейцария, 19) – Кучова (Словакия) – 6:1, 6:0