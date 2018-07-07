Кербер - в четвертом круге Уимблдона

Немка Ангелик Кербер победила японку Наоми Осаку в третьем круге Уимблдона. Ее соперницей по чтетвертому кругу станет Белинда Бенчич.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ангелик Кербер (Германия, 11) - Наоми Осака (Япония, 18) - 6:2, 6:4

Александра Соснович (Белоруссия) - Дарья Гаврилова (Австралия, 26) - 6:3, 6:1

Доминика Цибулкова (Словакия) - Элисе Мертенс (Бельгия, 15) - 6:2, 6:2