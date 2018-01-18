Кербер – соперница Шараповой по третьему кругу Australian Open

Немка Ангелик Кербер победила хорватку Донну Векич во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.

Соперницей Кербер по третьему кругу станет россиянка Мария Шарапова, одержавшая победу над Анастасией Севастовой из Латвии – 6:1, 7:6 (7:4). Встреча между ними пройдет 19 января.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кербер (Германия, 21) – Векич (Хорватия) – 6:4, 6:1