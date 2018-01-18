Кербер – соперница Шараповой по третьему кругу Australian Open

Немка Ангелик Кербер победила хорватку Донну Векич во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.
Соперницей Кербер по третьему кругу станет россиянка Мария Шарапова, одержавшая победу над Анастасией Севастовой из Латвии – 6:1, 7:6 (7:4). Встреча между ними пройдет 19 января.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Кербер (Германия, 21) – Векич (Хорватия) – 6:4, 6:1
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whistler2012 from siberia with love, кончай фантазировать. Именно Кербер и есть клиентка Шараповой ----------------- Какая клиентка? Хотя бы статистику проверяй - только 4:3 в пользу Маши, причем последние два матча выиграла именно немка
14:24
whistler2012
from siberia with love, кончай фантазировать. Именно Кербер и есть клиентка Шараповой. Помню Мария выносила ее девять геймов к ряду.
12:00
from siberia with love
за 1,7 надо ставить-в нынешней форме немка победит-она очень не удобный соперник для маши-в отличии от всяких радванских возняцки которые умеют токо тащить она самый complete игрок-может пробить и при том тащит все и конечно ее нереальные ноги которые могут обработать любой мяч-хоть немного-если не пройдет порадуюсь за машку
10:57
Бней Иегуда
Можь буки думают, что Мафэнька не сыграют в свою силу и завалит игру?))
10:48
Sinaron
Чмока, ты давно уже всем показал, что из тебя дерьмовый оракул выходит. Научись хоть немного разбираться в спорте, а не корчи из себя специалиста. А то смахиваешь на местного юродивого.
10:44
staerswimmer23
Твой шанс чмока!
10:41
Бней Иегуда
Букмекеры в "неудержимую" чёт не верят, бгг.))
10:21
staerswimmer23
Мария вроде как снова в поряде.)) Если сыграет в свою силу и не завалит игру, то должна проходить Кербер без особого напряга.)
10:19
Рюрик 09
Есть опасение, что на этом турнир для Марии и закончится.
10:09
Бней Иегуда
Энджи вроде как снова в поряде.)) Если сыграет в свою силу и не завалит игру, то должна проходить Шару без особого напряга.)
08:47