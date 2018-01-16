Кербер, Шафаржова и Конта вышли во второй круг Australian Open

Немка Ангелик Кербер обыграла соотечественницу Анну-Лену Фридзам в первом круге Australian Open. В других встречах чешка Каролин Плишкова переиграла Веронику Сепеде Ройг из Парагвая, чешка Люси Шафаржова выиграла у австралийки Айлы Томлянович, а британка Джоанна Конта оказалась сильнее американки Мэдисон Бренгл.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Хаддад Майя (Бразилия) - Кабрера (Австралия, WC) - 7:6 (7:3), 6:4

Векич (Хорватия) - Хибино (Япония) - 7:5, 6:3

Соснович (Белоруссия) - Макхэйл (США) - 6:3, 6:2

Кербер (Германия, 21) - Фридзам (Германия) - 6:0, 6:4

Плишкова Кар. (Чехия, 6) - Сепеде Ройг (Парагвай) - 6:3, 6:4

Стрыцова (Чехия, 20) - Ан (США, WC) - 6:1, 7:5

Шафаржова (Чехия, 29) - Томлянович (Австралия, WC) - 7:5, 6:3

Вондроушова (Чехия) - Нара (Япония) - 7:5, 6:4

Конта (Великобритания, 9) - Бренгл (США) - 6:3, 6:1

Гарсия К. (Франция, 8) - Виттхефт (Германия) - 7:5, 6:3

Арруабаррена (Испания) - Хогенкамп (Голландия) - 6:1, 6:2

Кирстя (Румыния) - Дияс (Казахстан) - 5:7, 6:4, 6:3